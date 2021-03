La Chiesa di Santa Maria Alemanna di Messina teatro del progetto “Storie di Cultura” – VIDEO

18 mesi di eventi, 8 laboratori artistici e 320 ore di attività: sono i numeri del progetto “Alemanna. Storie di cultura”, che ha debuttato domenica sera nella ex Chiesa di Santa Maria Alemanna di Messina, che sarà palcoscenico, casa e teatro di questo cartellone.

Performance musicali e teatrali, seminari didattici, concerti, incontri letterari e degustazioni. Un cartellone ricchissimo, costruito con entusiasmo, professionalità e passione, condizionato però in partenza dalle attuali restrizioni anti Covid.

In attesa di poter tornare a vivere la cultura anche come socialità, il primo evento, “L’ora dell’opera”, uno scorcio su un mondo meraviglioso che oggi appare lontano dal modo di vedere la quotidianità, è stato trasmesso online e sulle pagine social del progetto.