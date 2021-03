Etna – Eruzione in corso dal cratere di Sud-Est, è il 16° parossismo in poco più di un mese

Dalle 20.00 circa si osserva una ripresa dell’attività stromboliana del cratere di sud-est. E’ il 16° parossismo che interessa il Vulcano attivo più alto d’Europa in poco più di un mese.

L’attività sta intensificando e a breve, stando al rapido incremento dei valori del tremore vulcanico, potremmo assistere alla fase più intensa del parossismo.

In base al modello previsionale la nube eruttiva prodotta dall´attività in corso si disperde in direzione Sud-Sud Ovest. L’ampiezza media del tremore vulcanico è su valori alti con andamento in crescita.

Contestualmente, anche il tasso di occorrenza degli eventi infrasonici è in aumento. Non si evidenziano ancora variazioni significative sui segnali di deformazione del suolo delle reti GNSS e Tilt.