Capo d’Orlando – Alunno delle elementari positivo al Covid-19. Non andava a scuola da 14 giorni

Un alunno della 5a classe della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo n.1 di Capo d’Orlando è risultato positivo al Covid-19 nella giornata di ieri.

Il contagio del bambino potrebbe essere dovuto alla variante inglese del Sars-Cov-2, ma si attende conferma degli esami di accertamento.

L’USCA territoriale competente, contattata dal Dirigente Scolastico Rinaldo Anastasi, ha ritenuto di non disporre la quarantena per l’intera classe, poiché l’alunno non frequentava le lezioni in presenza dallo scorso 9 marzo. Essendo passati più di 10 giorni dunque, i compagni di classe non sono considerati contatti diretti.

Il Dirigente, dopo aver avvertito le famiglie interessate, per precauzione ha comunque richiesto l’esecuzione di uno screening con tamponi molecolari per docenti, bambini e personale scolastico interessato.

Le attività scolastiche proseguiranno regolarmente in presenza, in attesa dell’esito dei tamponi.