Tortorici – 7 alunni della scuola media positivi al test rapido

Si è svolto ieri lo screening mirato ai contatti dell’insegnante dell’Istituto Comprensivo di Tortorici risultata positiva nei giorni scorsi.

I medici dell’USCA hanno effettuato 236 tamponi (rapido e molecolare), per la ricerca del Sars-Cov-2, agli alunni delle classi 1B, 2B, 3B, 1A, 3C della scuola secondaria di primo grado e al personale scolastico.

Sono sette gli alunni che sono risultati positivi al tampone rapido: uno nella classe 1A, uno in 1B, uno in 2B e quattro in 3B. Gli alunni risultati positivi, sono già in quarantena e le famiglie sono state già avvisate.

Mentre si attende, tra qualche giorno, il risultato del tampone molecolare, l’ASP e i medici di famiglia procedono all’ulteriore tracciamento dei contatti.