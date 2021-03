Sant’Agata Militello – La studentessa del Liceo è in prognosi riservata. La ricostruzione

C’è sgomento a Sant’Agata di Militello, per quanto avvenuto questa mattina intorno alle 11.00 al Liceo “Sciascia-Fermi”, dove una studentessa del primo anno è precipitata dalla finestra dei bagni del plesso di contrada Muti (qui la notizia).

A lanciare l’allarme sarebbe stato il personale della scuola e pare che ci sia anche la testimonianza di un passante che avrebbe visto la ragazza proprio mentre stava per precipitare. La dirigente scolastica del noto Liceo, Lara Bollaci, ha immediatamente allertato i soccorsi e le forze dell’ordine.

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, ma i sanitari, valutate le condizioni della giovane, che ha riportato diverse lesioni, seppure la studentessa fosse vigile subito dopo la caduta, hanno chiesto il trasferimento d’urgenza in elisoccorso al Papardo di Messina, dove è stata ricoverata in prognosi riservata.

Nonostante quello che, in prima battuta, sembra essere stato un volo di ben 8 metri dal secondo piano della scuola, la giovane fortunatamente non è in pericolo di vita. Pare, infatti, che la ragazzina cadendo, abbia impattato al suolo su un fianco, procurandosi tra l’altro una lesione alla spalla, ma che non avrebbe battuto la testa. Sotto shock insegnati e personale della scuola, dove, nonostante l’accaduto, le lezioni sono continuate con ordine.

Cosa sia accaduto, invece, è al vaglio dei Poliziotti del Commissariato di S. Agata di Militello, coordinati dal vice questore Gaetano Di Mauro, che stanno ricostruendo la vicenda. Secondo le prime indiscrezioni la ragazza, che fino a quel momento aveva seguito regolarmente la lezione, si sarebbe allontanata dalla classe, posta al primo piano dello stabile, chiedendo di recarsi in bagno.

Nessuna ipotesi al momento, sarebbe esclusa dagli inquirenti: dall’incidente, al tentativo da parte della ragazzina, di compiere un gesto estremo.