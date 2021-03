Covid – Report settimanale: casi in aumento in Sicilia, crescono i ricoveri. 86 le vittime negli ultimi 7 giorni

Sono circa 5.000 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nella settimana appena trascorsa. Un dato in leggero aumento visto che nella settimana precedente erano stati invece 4.000 i nuovi positivi nell’isola.

Dal 15 al 21 marzo il numero degli attuali positivi è in aumento di circa 1.800 unità. Un trend in crescita per la Sicilia, che da settimane vedeva i numeri in picchiata, prima di questa lenta, ma costante, risalita. Per fortuna comunque i numeri rimangono sotto controllo.

L’isola visti i dati, in tempi normali sarebbe in zona gialla, ma vista l’abolizione momentanea di quest’ultima fascia, si trova in zona arancione più che precauzione del Governo Nazionale, che per i numeri reali.

In incremento però il numero dei ricoverati. Gli ospedalizzati attualmente sono 876, 85 in più rispetto a 7 giorni fa.

Così come aumenta la pressione sulle terapie intensive: sono esattamente 125 quelle occupate, ben 25 in più del dato precedente.

86 purtroppo i decessi, un numero elevato, ma in calo rispetto ai 90 della scorsa settimana.

3.000 invece i guariti, con il trend in calo per quanto riguarda coloro che sconfiggono il virus.