Sant’Agata Militello – Salgono a 18 gli attuali positivi, 42 le persone in isolamento domicilire

Sono 18 gli attuali positivi al Covid-19 nel comune di Sant’Agata Militello: 15 al molecolare e 3 al tampone rapido. Lo comunica il sindaco Bruno Mancuso, precisando che i soggetti posti in isolamento domiciliare sono 42.

Si registra dunque un incremento di 7 positivi, rispetto alla comunicazione dello scorso 17 marzo.

Molti di loro sono asintomatici, altri presentano sintomi lievi. Si resta ancora in attesa dei risultati degli screening scolastici che stanno per essere effettuati in questi giorni.

“E’ un momento molto delicato – dichiara il primo cittadino santagatese – perché c’è il reale pericolo di una diffusione incontrollata del virus con le sue varianti, per cui ribadiamo con forza l’appello ad un’attenta osservanza di ogni forma di precauzione per evitare una propagazione dei contagi.”