Meteo – Allerta arancione anche domenica in Sicilia

Continua l’allerta metereologica in Sicilia. La protezione Civile Regionale ha inviato un nuovo avviso di allerta arancione per la fascia tirrenica dell’isola per la giornata di domani, domenica 21 marzo.

Nonostante domani sia il primo giorno di primavera, persiste il brutto tempo nel messinese e nel palermitano, con piogge e temporali e nevicate sulle zone collinari interne.

L’avviso prevede dalla tarda serata di oggi venti, da forti a burrasca, che soffiano dai quadranti settentrionali sulla Sicilia, con mareggiate sulle coste esposte. Qui l’avviso completo.