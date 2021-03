Covid – 26 bambini positivi in una ludoteca di Messina, per 12 sospetta variante inglese

Focolaio di Covid-19 in una ludoteca di via La Farina, a Messina, dove 26 bambini sono risultati positivi a seguito dei tamponi effettuati. Per 12 di loro c’è il sospetto della variante inglese, più contagiosa.

I bambini sono tutti asintomatici, ed è positiva anche un’animatrice. C’è però apprensione, in città, perché i contatti sono stati molti, sia dentro la ludoteca sia nelle varie scuole frequentate dai bambini, ed anche quelli dei genitori nei propri posti di lavoro.

Le famiglie resteranno in isolamento almeno fino al 27 marzo, quando verranno ripetuti i tamponi.