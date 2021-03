Torrenova – Aggiudicati i lavori, per oltre un milione di euro, della scuola media di via Marconi

L’Amministrazione comunale ha da tempo avviato una serie di attività finalizzate all’adeguamento normativo e funzionale del proprio patrimonio scolastico, nella consapevolezza che ambienti scolastici più moderni e confortevoli non possono che contribuire ad un ancora più entusiasmante percorso scolastico dei nostri ragazzi.

“Come Assessore alla Pubblica Istruzione – afferma l’Ass. Gabriella Sgrò – sono veramente soddisfatta per questo grande lavoro di squadra grazie al quale sarà consegnata a tutti i componenti della scuola, ma, soprattutto, ai nostri ragazzi una scuola sicura, bella e ancora più attrezzata. Un lavoro sinergico tra Uffici comunali, l’Assessore ai lavori Pubblici, arch. Basilio Carlo, che, ancora una volta, testimonia la grande collaborazione e sensibilità di tutta la nostra Amministrazione verso il mondo della scuola”.

Nell’ambito dell’offerta proposta dalla ditta aggiudicataria saranno realizzati interventi di miglioramento della qualità degli ambienti interni ed esterni, con il rifacimento completo delle pavimentazioni, dei servizi igienici e l’ottimizzazione dell’efficienza energetica dell’edificio. L’impresa aggiudicataria, Drago s.r.l. di Acireale, ha inoltre proposto interventi migliorativi sull’illuminazione interna degli ambienti e sulla qualità degli infissi.

“Per questo non possiamo che rinnovare un ringraziamento – afferma il Sindaco Castrovinci – a tutto lo staff del nostro Ufficio Tecnico e, in primis, al Responsabile Ing. Fabio Marino: grazie all’instancabile ed efficiente impegno degli Uffici è stato possibile avviare un percorso così ambizioso. Un ringraziamento va fatto anche all’ing. Medaglia, dirigente del Dipartimento Istruzione dell’Assessorato Regionale, per l’attenzione prestata sia per gli interventi sul Comune di Torrenova, che per gli interventi previsti sull’intera edilizia scolastica siciliana che, oggi, può vantare strutture moderne, efficienti e sicure”.