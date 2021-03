Montagnareale: in stato di abbandono le strutture dove ci sono sorgenti e pozzi comunali

Si predisponga un intervento a salvaguardia della salute dei cittadini, perchè le strutture dove sono operative le sorgenti e i pozzi di proprietà del comune di Montagnareale versano in uno stato di totale abbandono e sono completamente prive di recinzioni.

Questa la denuncia dei consiglieri comunali Massimiliano Magistro Contenta, Simona Niosi e Mariagrazia Buzzanca, indirizzata al comando del nucleo regionale del corpo forestale di Catania. Le sorgenti ed i pozzi di proprietà comunale, hanno scritto i tre consiglieri, non sono mai stati messi a norma, malgrado che ogni anno, i consiglieri del gruppo di opposizione, in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione abbiano sempre presentato emendamenti per la messa in sicurezza dei pozzi e delle sorgenti comunali, puntualmente bocciati dalla maggioranza consiliare su indicazione dell’amministrazione.

I consiglieri nel loro esposto inviato al Corpo Forestale per denunciare le gravi carenze igienico-sanitarie delle sorgenti hanno citato anche le norme sulle acque destinate al consumo umano e su tutti gli accorgimenti su sorgenti, opere di captazione e strutture per canalizzare l’acqua.