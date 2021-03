Etna, quindicesima eruzione in corso. Boati e fontana di lava dal cratere di Sud-Est

Boati fortissimi hanno scosso la provincia etnea, questa mattina, di cui due particolarmente forti, alle 6.20 e alle 6.30 circa. L’Etna ha, infatti, preannunciato il suo quindicesimo parossismo, facendo sentire la sua “voce”.

Alle 8:15 l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo aveva registrato un incremento dell’attività stromboliana al Cratere di Sud-Est con emissione di cenere. I dati della rete GNSS non mostrano, però, variazioni significative, mentre la rete clinometrica mostra modeste variazioni (inferiori a 0.1 microradianti) in concomitanza con l’attività in corso.