Consorzio Valle Halaesa, Mario Portera è il nuovo presidente

E’ Mario Portera, amastratino, ex dirigente degli ospedali di Mistretta e S. Agata Militello, il neo presidente del Consorzio Valle Halaesa.

E’ stato eletto lo scorso 18 marzo durante l’assemblea del consorzio Valle dell’Halaesa che si è svolta a Castel di Tusa, presso la sede dell’ Ecomuseo dei Nebrodi occidentali.

Per la prima volta c’è stata la possibilità di partecipare ai lavori anche tramite collegamento da remoto. All’importante riunione erano presenti: Salvatore Cicala, Giuseppe Lo Stimolo e Mario Portera (rappresentanti del Comune di Mistretta), Annunziata Giaimi e Marco Di Pietro (rappresentanti del Comune di Pettineo), Salvatore Placido Lutri (rappresentante del Comune di Castel di Lucio). Collegati, invece, in videoconferenza: Rosario Di Gangi (rappresentante del Comune di Tusa), Fortunata Bordonaro e Rosaria Lo Cascio (rappresentanti del Comune di Motta D’Affermo). Inoltre hanno preso parte all’incontro i sindaci dei Comuni di Pettineo e Castel di Lucio : Domenico Ruffino e Giuseppe Nobile quali componenti del CDA del Consorzio, Tiziana Scartareggia, Assessore Comunale di Tusa, Antonietta Alfieri, responsabile dell’area finanziaria del Consorzio e Giuseppe Antonio Nigrone che ha svolto le funzioni di segretario verbalizzante.

Mario Portera è stato eletto all’unanimità dei presenti in sede Presidente dell’assemblea e successivamente sono stati approvati gli atti relativi ai bilanci degli anni precedenti.

Il neo Presidente a margine della sua elezione dichiara “Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto ad intraprendere questa nuova ed entusiasmante esperienza al servizio del nostro territorio. L’assemblea dovrà lavorare sfruttando i nuovi mezzi di comunicazione e presto sarà elaborato un cronoprogramma per esaminare il nuovo statuto e condividerlo con i consigli comunali del consorzio.”

A margine della riunione, sono giunti anche gli auguri di buon lavoro da parte di Sebastiano Adamo, Sindaco di Motta D’Affermo e Presidente del CDA del Consorzio Valle dell’Halaesa che dichiara “Auguri al Dr. Mario Portera, eletto ieri presidente dell’assemblea, buon lavoro e costruttiva collaborazione per rilanciare l’attività del consorzio. Il Cda ha proposto alcune modifiche statutarie, suscettibili di emendamenti o modifiche da parte dell’assemblea. Ricordo che a settembre del 2021 scade l’attività del consorzio e i consigli comunali dovranno pronunciarsi se continuare a far parte o no. Il mio augurio è quello che altri comuni del territorio possono far parte del consorzio perché di questi tempi l’unione fa la forza. Al neo presidente ed a tutti i componenti dell’assemblea buon lavoro.”

Tutte le votazioni si sono svolte con esame degli atti e grande partecipazione dei consiglieri, sia in presenza che in videoconferenza, ed in tal maniera si è aperta una nuova metodologia operativa che sicuramente porterà ad una maggiore condivisione delle problematiche del territorio.