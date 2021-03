Slittato a mercoledì, per la Cestistica Torrenovese, l’avvio della seconda fase del campionato di Serie B.

Rinviata la gara contro Piadena, i siciliani affronteranno Varese al PalaTorre mercoledì 24 marzo alle 20:30. I lombardi hanno chiuso al penultimo posto il girone B2 di Serie B e per la formazione di coach Condello è fondamentale iniziare a mettere in sacca punti importanti per conquistare quanto prima la salvezza.