Al via la collaborazione tra l’Associazione Giacche Verdi di Bronte e il Parco dei Nebrodi

Con un protocollo d’intenti sottoscritto oggi presso la Sede del Parco Domenico Barbuzza e Anna Spitaleri, rispettivamente Presidente dell’Ente Parco dei Nebrodi e dell’Associazione nazionale Giacche Verdi (sede di Bronte) valorizzano l’intesa tra le due istituzioni.

Con questo nuovo accordo infatti, che scaturisce dalla consolidata collaborazione della storica traversata a cavallo estiva, l’Associazione Giacche Verdi si propone come co-promotore di iniziative legate al cavallo, in primis educazione ambientale, con attività ludiche ricolte ai bambini, anche per favorire l’integrazione sociale e monitoraggio del territorio del Parco a cavallo.

L’Associazione, presente sul territorio con due Gruppi Operativi Locali, intende ampliare la collaborazione di interventi su base locale e regionale per valorizzare il territorio di Nebrodi dal punto di vista ambientale, eco-turistico, sociale e storico.

Per Domenico Barbuzza si tratta di: “Una collaborazione che arricchisce la squadra del Parco. Ringrazio tutti i volontari dell’Associazione per il contributo che daranno e per l’entusiasmo manifestato: recuperare il rapporto tra uomo, cavallo e natura è, in questo particolare momento, un segnale di positività.”

Anna Spitaleri, auspica invece un incremento del turismo equestre: “Il cavallo rappresenta un mediatore di eccellenza e noi siamo fieri di essere al fianco del Parco e arricchirla nostra partecipazione alle attività dell’Ente.”