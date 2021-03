Valerio Vermiglio nuovo direttore sportivo dell’Orlandina Volley. Stasera al via la Serie C

Nono anno di attività per l’Orlandina Volley, che stasera comincia il campionato di Serie C Femminile alla Palestra Aia Scarpaci di Barcellona Pozzo di Gotto.

Il progetto sportivo, nato nel 2012 anni fa dall’idea di Valmi Fontanot, continua a crescere con l’ingresso in società, in qualità di direttore sportivo, del campione messinese Valerio Vermiglio, ex palleggiatore della Nazionale Italiana, medaglia d’argento olimpica e due volte campione d’Europa.

L’obiettivo primario rimane lo sviluppo del movimento, che punta alla crescita umana e sportiva dei giovani pallavolisti del territorio, ma in attesa di avere a disposizione un impianto in cui disputare le gare interne, la formazione paladina giocherà tutte le partite del girone di andata in trasferta.