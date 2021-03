Festa in un locale con 50 giovani, la scoprono i carabinieri grazie ai video sui social

Una festa danzante con una cinquantina di giovani e persino alcuni video che ritraggono momenti del party postati sui social. La mania di condividere momenti della propria vita sui social è costata cara, però, ai titolari del locale Camus di via Patania, a Palermo, multati dai Carabinieri della compagnia di piazza Verdi con 400 euro.

La festa sarebbe tata organizzata domenica scorsa e sarebbe stata scoperta dai militari dell’arma proprio grazie ai video circolati in rete. Dopo le verifiche è scattata la sanzione al titolare. Non è escluso che dalle immagini acquisite dai carabinieri si possa arrivare anche ai clienti, come successo giorni fa per la festa organizzata in una villa di Mondello, quando furono multati 53 partecipanti.