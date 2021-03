Capo d’Orlando – Hub vaccinale pronto tra un mese. Si potranno vaccinare 800 persone al giorno – VIDEO

Spingere l’acceleratore sul piano vaccinazioni per uscire dall’ibncubo pandemia con 800 inoculazioni al giorno e una struttura che possa essere punto di riferimento per tutto l’hinterland nebroideo.

Questo l’obiettivo dell’hub vaccinale pensato dal Comune di Capo d’Orlando, in sinergia con imprese locali ed Asp di Messina, che realizzerà nel giro di un mese in piazza Bontempo e il cui progetto è presentato questa mattina in conferenza stampa a palazzo Europa.

Si tratta di una tensostruttura, di circa 300mq, realizzata grazie al concreto contributo di 3 aziende paladine, Irritec, Eurofood e CTR Consulting, che accoglierà, oltre agli spazi dedicati ad accoglienza ed uffici, 9 box, 4 riservati ai medici di base che potranno effettuare, quindi, i vaccini all’interno dell’hub cittadino e 5, invece, per i medici dell’ASP5 di Messina. Presente anche il dott. Giuseppe Iannì, dirigente del dipartimento di igiene e prevenzione dell’Asp di S. Agata Militello.