Piraino, al via interventi su rete idrica, fognaria ed efficientamento energetico

Sono stati consegnati i lavori per oltre 1.600.000 euro ottenuti dai comuni di Piraino, Montalbano Elicona – comune capofila, Librizzi e San Piero Patti, che si sono costituiti nell’associazione temporanea di scopo “Sviluppo Nebrodi”.

Hanno partecipato nell’agosto 2017 ad un bando proposto dall’assessorato regionale dell’agricoltura, in cui si prevedeva di realizzare interventi su reti idriche, fognarie e viarie e di efficientamento energetico di impianti ed immobili comunali. Sarà la ditta “Bonina srl” ad eseguire i lavori. A Piraino è stato assegnato un importo di 430 mila euro per questi interventi: il rifacimento di alcuni tratti dei marciapiedi della via del Sole e dell’acquedotto interno nella frazione di Salinà, poi la realizzazione e installazione di impianti fotovoltaici sulle centrali di sollevamento di Gliaca e Giardino, sul palazzo municipale e sulla scuola media di Gliaca ed infine il rifasamento delle pompe a servizio delle centrali di sollevamento di Gliaca, Salinà e Giardino.

Nei prossimi giorni saranno effettuati i sopralluoghi propedeutici all’inizio imminente dei lavori, a partire dalla condotta idrica che attraversa la frazione di Salinà. Per il sindaco di Piraino Maurizio Ruggeri si è concretizzato il primo progetto presentato e portato avanti dal settembre 2017, subito dopo il suo insediamento; si tratta di raggiungere un altro importante obiettivo, perchè i lavori permetteranno di sistemare un tratto di acquedotto ormai malandato, oggetto quasi giornalmente di interventi di riparazione e di efficientare tutti gli altri impianti idrici.