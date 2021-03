Coronavirus – Capo d’Orlando, tutti negativi i tamponi per Liceo Piccolo e Istituto Merendino

Sospiro di sollievo per la cittadinanza orlandina, ma anche per le altre comunità del comprensorio. Sono risultati tutti negativi, infatti, i temponi effettuati effettuati su docenti, personale scolastico e studenti del Liceo “Piccolo” e dell’Istituto “Merendino”, oltre che ai componenti della Polizia Municipale, tutti risultati negativi al tampone.

Il sindaco, Franco Ingrillì, ha comunicato che sono sostanzialmente stabili i dati relativi alla diffusione del covid-19, registrati ad inizio settimana, con 14 persone positive e 35 in quarantena come contatti stretti dei positivi al coronavirus.

Intanto per domani mattina il primo cittadino ha indetto una conferenza stampa, per illustrare un progetto teso a dare un contributo logistico importante nella campagna vaccinale in corso.