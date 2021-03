Stretto di Messina: sciopero Blu Jet il 29 ed il 30 marzo

Fra due settimane inizieranno i giorni che porteranno alle festività pasquali e cioè la Settimana Santa e cominceranno gli scioperi sullo Stretto di Messina. Incroceranno le mani i lavoratori Blu jet di Filt Cgil e Uiltrasporti; fermeranno il traghettamento passeggeri dalle ore 21.00 di lunedì 29 marzo alle ore 21.00 del 30 successivo.

Uno stop di 24 ore per rilanciare la vertenza su cui sono intervenute le segreterie nazionale e regionale della Uiltrasporti. Per il sindacato, nella consapevolezza di procurare ancora disagi all’utenza, questo è l’unico mezzo per protestare contro chi si ostina a non riconoscere al personale dipendente di Blu Jet le stesse regole che vengono applicate per gli altri equipaggi impiegati per la continuità territoriale nello stretto di Messina. In questa vertenza, a difesa dei lavoratori di Blu Jet, ci sono solo Uiltrasporti e la Filt Cgil; mancano altri sindacati, mancano altre istituzioni, mai intervenute per evitare ulteriori scioperi e spingere il gruppo FS a riconoscere quanto richiesto dai lavoratori.

Uiltrasporti e la Filt Cgil auspicano la rapida apertura di un tavolo di confronto concreto con tutte le parti in causa. Nei giorni di sciopero saranno garantiti i servizi minimi e i sindacati hanno chiesto all’azienda di non fare forzature per impedire il regolare svolgimento dello sciopero, ponendo fine ad una conflittualità iniziata dal 20 settembre 2019.