Covid – Riepilogo settimanale, in Sicilia nuovi casi in leggero aumento. 90 i decessi negli ultimi 7 giorni

Sono circa 4.000 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nella settimana appena trascorsa. Un dato in leggero aumento dato che nella settimana precedente erano stati invece 3.000.

Dall’8 al 14 marzo il numero degli attuali positivi è in aumento di circa 400 unità. Per la prima volta dopo circa due mesi cambia il trend del contagio nell’isola, anche se i numeri rimangono comunque sotto la soglia di controllo. Sono dati molto incoraggianti per la tenuta sanitaria dell’isola, in zona arancione più che precauzione del Governo Nazionale, che per i numeri reali.

Aumenta leggermente il numero dei ricoverati. Gli ospedalizzati attualmente sono 791, 11 in più unità rispetto a 7 giorni fa.

In calo invece la pressione sulle terapie intensive: sono esattamente 100 quelle occupate, ben 23 in meno.

90 purtroppo i decessi, un numero elevato, in aumento rispetto ai 79 della scorsa settimana.

Conforta il numero dei guariti, che sono in tutto sono oltre 5.000. Numeri che fanno ben sperare per le settimane a venire.