Covid-19 – Calano i contagi in Sicilia, oggi sono 523. il 56% dei casi nel palermitano. Aumentano i ricoverati.

In calo i nuovi casi di covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia. Sono 523 i nuovi contagiati, 90 in meno rispetto a domenica, su 7.613 tamponi molecolari processati. Il tasso di positività si attesta al 6,9%. Includendo i test rapidi il tasso scende al 2,4%, dato in lieve calo rispetto a domenica, anche se la Sicilia continua a non conteggiare i test rapidi positivi.

Sale invece il numero dei ricoverati che passa dai 791 di domenica agli 825 di oggi, di cui 107 in terapia intensiva (domenica erano 100) con 11 ingressi del giorno.

Oggi si contano altre 14 vittime, e resta basso il numero di guariti del giorno, che sono soltanto 76, sono quindi 14.756 glia attuali positivi sull’Isola

Per quanto riguarda la distribuzione nelle province è ancora Palermo a detenere la maglia nera per numero di nuovi casi, 295 quelli di oggi, ben oltre il 56% dei nuovi contagiati in Sicilia. Seguono Catania, con 74 nuovi positivi e Messina con 59. 46 i nuovi casi a Caltanissetta e 35 a Siracusa. Numeri più bassi nel resto della Sicilia: 6 i casi a Trapani, 5 ad Enna, 2 ad Agrigento e un solo caso nel ragusano.

Il dato nazionale complessivo conta oggi 15.267 nuovi contagiati, con 15.807 guariti,che portano il numero degli attuali positivi in Italia a 530.357, poco più di 900 in meno rispetto a domenica. Torna a salire, invece, il numero dei morti: sono 354 le vittime di oggi del covid-19