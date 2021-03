Serie D: tra oggi e domani venticinque partite, quattro i recuperi del girone I

Sarà un fine settimana con venticinque partite per il campionato di serie D. Il dipartimento interregionale, ottimizzando la sosta del campionato precedentemente calendarizzata per la partecipazione della rappresentativa U19 al Torneo di Viareggio poi posticipato dall’organizzazione, ha dedicato a domani alla disputa di ben venticinque recuperi.

Dalle ore 14.30, Sportitalia trasmetterà in diretta il recupero della 13° giornata del girone I Fc Messina-Licata, in programma sul campo dello stadio “Franco Scoglio-San Filippo”. Tutte le partite di questo turno saranno trasmesse in diretta streaming sui canali web e social ufficiali delle società.

Queste le designazioni arbitrali per il campionato in cui sono impegnate le tre squadre messinesi e cioè il girone I: Cittanovese-Castrovillari (Lorenzo Maccarini di Arezzo), Fc Messina-Licata (Kevin Bonacina di Bergamo), Roccella-Rotonda (Lucio Felice Angelillo di Nola), Biancavilla-Dattilo (Mario Picardi di Viareggio).