Covid-19 e variante inglese: scuole chiuse in via precauzionale a Torrenova

Il sindaco di Torrenova, Salvatore Castrovinci, visti i sospetti casi di variante inglese individuati in un Istituto di Istruzione Superiore orlandino, frequentato anche da alunni torrenovesi, di chiudere, in via precauzionale, tutte le scuole del comune.

“Riteniamo che se il nostro territorio comunale può vantarsi di aver avuto una bassissima incidenza di contagi da covid-19 rispetto ad altre realtà, ciò è stato il frutto di una ferrea applicazione del principio di massima precauzione adottato sin dai primissimi giorni dell’emergenza. Per questo motivo, alla luce dei casi di contagi nelle scuole orlandine, considerata la più alta contagiosità delle varianti e valutata la sussistenza di legami con studenti residenti a Torrenova che, a loro volta, hanno fratelli/sorelle che frequentano le scuole del nostro territorio, ho deciso di chiudere le scuole del territorio per una settimana, a partire da lunedì 15.03.” ha annunciato nella serata di oggi Castrovinci via social.

“Se i risultati dovessero pervenire prima e se venissero esclusi motivi di isolamenti per alunni di Torrenova, l’ordinanza verrà revocata prima. Ciò darà la possibilità, a bocce ferme, di tracciare l’eventuale catena di contatti ove, all’esito dei tamponi che saranno effettuati agli studenti delle scuole orlandine già da lunedì, dovessero emergere ulteriori casi di positività. Nell’occasione ho dato disposizione per l’effettuazione della sanificazione dei plessi scolastici in ottemperanza agli ultimissimi aggiornamenti emanati dall’Asp per il contenimento e la prevenzione dei cluster scolastici.