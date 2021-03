Covid-19 – 4 i casi di variante inglese nel messinese. Lieve calo di nuovi contagi e ricoverati

Sono 44 i nuovi casi di covid-19 nel messinese secondo il bollettino giornaliero diramato dal ministero della salute. Nell’ultimo aggiornamento erano stati 51. Lieve calo, dunque, nella curva dei contagi. Delle 13 vittime censite in Sicilia, 2 sono a Messina: si tratta di una 57enne deceduta al Papardo e di una 84enne di Giardini Naxos morta al Policlinico. Sono 349 adesso le vittime legate alla seconda ondata della pandemia in provincia, che aggiunte a quelle della scorsa primavera, (59), porta a 408 il numero complessivo dei morti per covid.

I ricoverati negli ospedali messinesi sono 42, uno in più, di cui 20 al Policlinico, 10 al Piemonte, 6 al Papardo e 6 a Barcellona PG. 13 sono, invece, le persone ricoverate in terapia intensiva, 3 in meno rispetto all’ultimo dato: 7 sono le persone ricoverate in sub intensiva al Piemonte, 4 al Policlinico e 2 al Papardo.

Preoccupazione per l’aumento dei casi di variante inglese, individuati in provincia. Secondo alcuni studi, infatti, la mutazione del virus, isolata per la prima volta in Gran Bretagna, sarebbe non solo più contagiosa, ma anche più letale rispetto alle altre. Dopo Castell’Umberto, dove sono 2 i soggetti – su 13 attuali positivi – e Santa Lucia del Mela, con un paziente, positivi alla temuta variante, anche a Cesarò è stata accertato un caso di variante inglese. Nel comune è già scattato il protocollo per la ricerca dei contatti, sottoposti a tampone molecolare e ad isolamento. Sono 20 i cittadini cesaresi positivi al tampone molecolare, di cui 4 ospedalizzati, e ad altri 2, attualmente domiciliati presso altro comune, positivi al test molecolare, tra cui il positivo ospedalizzato con “variante inglese” .

A Capo d’Orlando, dopo un calo costante dei contagi, nella giornata di ieri sono passati da 10 a 13 gli attuali positivi, mentre raddoppia il numero delle persone poste in quarantena, che da 16 sale 30. A Milazzo passa da 56 a 57 il numero dei casi di covid-19, con 3 guariti e 4 nuovi positivi. 9 i casi accerti a Spadafora, 8 a Torregrotta e 20 a Terme Vigliatore

Scende di una sola unità il numero degli attuali positivi a Barcellona PG, che sono 141, di cui uno ricoverato in Covid Hospital.