Brolo – Caso alla scuola media, il sindaco chiude gli istituti per tre giorni. DAD fino al 18 marzo

Le attività didattiche in presenza sono sospese per tre giorni a partire da lunedì 15 marzo in tutti i plessi del comune di Brolo. Lo comunica il sindaco Giuseppe Laccoto. C’è stato un altro caso nelle scuole del comune, in questo caso un ragazzo della scuola media, congiunto del primo contagiato.

La misura precauzionale, si rende necessaria al fine di poter estendere le attività di screening diagnostico Covid-19 già in parte avviate, che si svolgeranno nei giorni seguenti.

Le lezioni in presenza riprenderanno regolarmente, salvo ulteriori disposizioni a partire da giovedì 18 marzo.

Durante il periodo di sospensione, in tutte le classi e sezioni interessate le attività didattiche proseguiranno nel rispetto di quanto previsto dal regolamento per la DDI d’istituto in modalità di didattica digitale integrata, nel rispetto dell’orario scolastico attualmente in vigore.