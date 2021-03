Capo d’Orlando – Motociclista ha la peggio in uno scontro con due auto

Un incidente stradale, fortunatamente senza gravi conseguenze, si è verificato intorno alle 13 di oggi sulla via Consolare Antica, a Capo d’Orlando, all’incrocio con la via Benefizio, nei pressi del Liceo “Lucio Piccolo”.

Ad avere la peggio un uomo sulla cinquantina alla guida di una moto Honda Cbr che viaggiava in direzione Messina sulla via Consolare Antica. Per evitare lo scontro con una Fiat Punto, che viaggiava in direzione opposta ed era in procinto di intraprendere la svolta a sinistra sulla via Benefizio, il motociclista ha deviato, perdendo l’equilibrio e cadendo sul cofano della Fiat 500 che si trovava ferma allo stop della via Benefizio.

Per fortuna solo lievi ferite per l’uomo che era alla guida della moto, che è stato prelevato da un’ambulanza del 118. Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Capo d’Orlando per i rilievi.