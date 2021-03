35 anni fa Papa Wojtyla donò alla comunità di Capri Leone il quadro della Madonna di Czestochowa

Ricorre oggi, 11 marzo 2021, il 35° anniversario dalla donazione del quadro della Madonna di Czestochowa alla comunità di Capri Leone da parte di Papa Giovanni Paolo II (nato Karol Wojtyla).

“Il quadro – scrive sul suo profilo Facebook il deputato regionale ed ex sindaco Bernardette Grasso –, in attesa che i lavori di costruzione della Chiesa fossero ultimati, dal 1986 al 1990, è stato custodito nella cappella delle Suore della Fraternità di Nazaret, ed in tale sito esposto anche per i visitatori ed i fedeli. Per tale ragione, e per l’impegno profuso via via nel corso degli anni nell’interesse della comunità di Capri Leone – continua l’On. Grasso –, non può che andare il nostro affettuoso pensiero di ringraziamento alla Fraternità di Nazaret, presente in paese dal 1983, attraverso la propria preziosa opera”.

Proprio alla Madonna di Czestochowa oggi è intitolata la Chiesa di Capri Leone. Le Suore della Fraternità di Nazareth giunsero da Genova a Rocca di Capri Leone nel 1983 col progetto di realizzare una Casa-Comunità che avesse per stile e ideale di vita evangelica lo spirito della Santa Famiglia di Nazareth.

La loro presenza nel paese fu caldeggiata dal Sindaco di allora, Cav. Peppino Grasso, che volle fortemente accoglierle in un convento appositamente fatto realizzare per ospitarle e dove vivono tuttora; accolte dal vescovo di Patti Mons. Carmelo Ferraro, furono benedette ed approvate dal successore Mons. Ignazio Zambito.

Sotto la guida di Madre Gemma Sonaglio, prima, e di Suor Ausilia Piredda, dopo, l’istituto crebbe ricevendo anche il dono di una giovane vocazione del luogo, Sr. Marialuisa Pultrone, proveniente da Capo d’Orlando e attuale superiora.

Le Suore, ora in gran parte anziane, per quasi quaranta anni si sono occupate di catechesi, servizio liturgico, animazione pastorale, insegnamento della Religione Cattolica, visita agli ammalati, gruppi di preghiera, formazione giovanile, accoglienza ed assistenza ai bisognosi.

La “famiglia”, in tutte le sue realtà, è il cuore del carisma della Fraternità di Nazareth e verso di essa, ancora oggi, l’istituto religioso orienta attenzioni, cure, preghiera e speranze.