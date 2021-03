Fatale il malore in autostrada, donati gli organi del 41enne pattese Salvatore Formica

Viveva a Capo d’Orlando con la famiglia da diversi anni Salvatore Formica, per tutti Salvo. 41 anni, originario di Patti, Salvo si è sentito male mentre era alla guida in autostrada, domenica mattina. Ha avuto la prontezza di fermarsi e accostare nei pressi della galleria di Calavà ed è stato soccorso dai Vigili del Fuoco (qui la notizia).

Purtoppo le condizioni di Salvatore si sono aggravate e ieri, 9 marzo, quando è stata dichiarata la morte cerebrale al Policlinico di Messina, dove era ricoverato, è stata rispettata la sua volontà, espressa in vita, di donare gli organi.

Salvatore Formica era naturopata e maestro di arti marziali. La sua grande passione l’aveva portato a diventare delegato della Regione Sicilia della FIGMMA, la Federazione nazionale di arti marziali.

“La notizia mi ha scioccato – scrive il Presidente della Federazione, Saverio Longo –, perché ero particolarmente legato a Salvo e perché conoscevo la sua famiglia. Da quando l’ho conosciuto, mi ha colpito il suo sorriso, la sua simpatia trascinante, la sua energia positiva. Salvo era una persona amabile, sempre di buon umore, con un atteggiamento sempre propositivo e dinamico. Posso affermare senza dubbio che Salvo era uno dei migliori Delegati Regionali della Federazione. Ritengo quindi doveroso da parte mia attribuire la Cintura Nera di MMA “ad honorem” a Salvo, per l’ottimo lavoro svolto in Sicilia per la promozione delle discipline federali. Ciao Salvo, ci mancherai con il tuo spirito gioioso!”