Covid- 695 nuovi casi in Sicilia, in calo i ricoverati. 1.201 i guariti, ma 15 le vittime

Sono 695 i nuovi casi di Covid-19 registrati oggi in Sicilia, a fronte di 8.525 tamponi molecolari processati. Sono esattamente 100 i casi in più rispetto a ieri, ma il tasso di positività rimane all’8,1%.

Con i test rapidi l’incidenza scende al 2,8%, La Regione Sicilia, però, continua a non conteggiare nel bollettino il numero dei positivi al test antigenico.

Scende lievemente, il numero dei ricoverati in ospedale, oggi sono 775: sono 2 in meno rispetto a ieri, di cui 108 in terapia intensiva (4 in meno, con 2 ingressi del giorno).

Oggi si contano altre 15 vittime legate al coronavirus sull’Isola. 1.201 le persone che hanno, invece sconfitto la malattia. Scende così a 13.681 il numero degli attuali positivi in Sicilia.

E’ sempre la provincia di Palermo a registrare il maggior numero di nuovi positivi, con 291 casi. Poi 186 a Catania, 65 ad Agrigento, 42 a Siracusa, 38 a Ragusa, 33 a Messina. Seguono Caltanissetta con 20 nuovi positivi e Trapani con 14. Sei nuovi casi, invece, in provincia di Enna.

Contagi del giorno in sensibile aumento nell’intera Penisola: oggi sono 22.409 (ieri erano stati oltre 19 mila), così come torna a crescere il numero delle vittime, 332 oggi. 13.752, invece i guariti. Oggi in Italia ci sono 487.074 persone positive al covid-19.