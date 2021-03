Reitano – Fraz.Villa Margi, anziana fugge da casa di riposo e si dirige ai binari. Travolta da un treno

Un gravissimo incidente si sarebbe verificato intorno alle 19.00 a Villa Margi, frazione del comune di Reitano. Una 87enne, ospite di una casa di riposo del luogo si sarebbe allontanata dalla struttura, dirigendosi verso la vicina linea ferrata.

La donna avrebbe attraversato i binari proprio mentre stava sopraggiungendo un treno proveniente da Messina. L’87enne è stata travolta dal convoglio, morendo sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare la morte della povera donna e i Carabinieri della Compagnia di Mistretta, coordinati dal Capitano Francesco Marino per i rilievi. Al momento si attende l’arrivo della Polfer. La linea ferroviaria è stata bloccata. I passeggeri del treno sono stati trasferiti su un pullman di emergenza.