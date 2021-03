Covid – Report settimanale: in Sicilia attuali positivi in calo di 10.000 unità. Oltre 13.000 i guariti

Sono circa 3.000 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nella settimana appena trascorsa. Un dato dunque stabile quello che riguarda i nuovi positivi, che anche nella settimana precedente febbraio erano stati 3.000.

Nel periodo successivo, dal 1 al 7 marzo il numero degli attuali positivi è diminuito di circa 10.000 unità, passando da poco più di 26.000 a 15.720. Sono dati molto incoraggianti per la tenuta sanitaria dell’isola, con il trend che sembra andare verso il basso, in totale controtendenza con il resto d’Italia. E’ la sesta settimana di fila che gli attuali positivi registrano un calo.

Diminuisce leggermente il numero dei ricoverati. Gli ospedalizzati attualmente sono 780, in calo di 82 unità rispetto a 7 giorni fa.

In calo anche la pressione sulle terapie intensive: sono 123 quelle occupate, anche qui ben 10 in meno.

79 purtroppo i decessi, un numero elevato, ma in calo rispetto ai 120 della scorsa settimana.

Conforta il numero dei guariti, che sono in tutto sono oltre 13.000, il dato più alto di sempre in una settimana. Numeri che fanno ben sperare per le settimane a venire.