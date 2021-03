Calcio – In D due vittorie e un pareggio per le messinesi. Il Licata passa con gol in rovesciata dell’orlandino Fabrizio Bontempo

Nella 21° giornata del campionato di Serie D turno positivo per le messinesi, con due vittorie e un pareggio.

Iniziamo dalla prova a dir poco convincente dell’ACR Messina, che si impone fuori casa sull’Acireale con il punteggio di 0-1.

Ospiti che inanellano occasioni da rete già nel primo tempo, centrando una traversa con Lomasto e sprecando a più riprese il possibile vantaggio. Sull’ennesimo corner arriva il tap-in vincente di Addessi in avvio di ripresa. Locali praticamente mai pericolosi fino all’80’ quando Viscomi sfiora il clamoroso 1-1, ma alla fine l’ACR riesce a portare a casa i tre punti.

La formazione di Novelli rimane saldamente in testa alla classifica a quota 43 punti, seguita dal Gelbison a 39 e dall’FC Messina a 38. Questi ultimi ottengono una preziosa vittoria per 1-0 contro la Polisportiva Santa Maria. Una partita complicata decisa dal rigore trasformato da Lodi, procurato dalla fiammata di Bevis ad inizio secondo tempo. Terza vittoria nelle ultime 4 gare per Mister Costantino.

Un pari e tanto rammarico invece per il Città di Sant’Agata, sul difficile campo di Cittanova. 0-0 il risultato finale. Un pizzico di fortuna in più e anche il tabù vittoria in trasferta sarebbe stato sfatato. La strada tracciata comunque per il Sant’Agata è quella giusta: a dimostrarlo sono gli otto punti conquistati nelle ultime quattro partite.

Tra gli altri risultati il Paternò ottiene una vittoria per 1-0 sul Licata: a decidere la gara una splendida rovesciata dell’orlandino Fabrizio Bontempo. Un gesto tecnico atletico da vedere e rivedere.

https://www.facebook.com/AMnotizie.it/videos/3959206520766278