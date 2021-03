Barcellona P.G – Il Movimento Città Aperta presenta una mozione per l’assistenza ai disabili nelle scuole

A Barcellona Pozzo di Gotto il Movimento Città Aperta ha presentato una mozione per sollecitare l’Amministrazione Comunale al fine di assicurare che il servizio di assistenza igienico-sanitaria per gli alunni disabili venga svolto attraverso figure adeguate alle esigenze, chiedendo altresì che venga risolto il problema del bacino degli operatori che hanno svolto il servizio fino a tutto il 2019 e poi improvvisamente lasciati a casa, disperdendo la loro professionalità e lasciandoli senza alcuna prospettiva.

“Tra uso delle risorse finanziarie nella disponibilità dei dirigenti scolastici, l’approvazione di una norma che gli dia priorità nell’assunzione come personale ATA e la creazione di progetti migliorativi ad integrazione di quanto fatto dalle scuole, le soluzioni per risolvere il problema esistono e vanno perseguite fino in fondo.” scrivono i consiglieri Dario Antonio Mamì, Raffaella Campo e Gabriele Sidoti