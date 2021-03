Tragedia a Savoca – Bimbo di 2 anni muore a causa di un malore

Una tragedia che ha gettato nello sconforto e nel dolore un’intera cittadina. A Savoca ieri purtroppo un bimbo di due anni è deceduto a causa di un malore accusato nelle ore precedenti. Il piccolo è spirato nel pomeriggio al Policlinico di Messina, dove era stato trasportato per l’ultimo, disperato, tentativo di salvargli la vita.

Nonostante i tentativi di rianimarlo, non c’è stato purtroppo nulla da fare. Sull’accaduto sta indagando la Polizia, per capire meglio la dinamica dei soccorsi, dopo che la famiglia ha denunciato l’accaduto.

“L’amministrazione di Savoca – ha dichiarato il sindaco Massimo Stracuzzi – si stringe intorno alla famiglia in questo momento di grande dolore. Non ci sono parole per esprimere il nostro cordoglio.”