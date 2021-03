È stato il malore di un bimbo di 5 anni a far scattare l’allarme, nel pomeriggio di oggi nei pressi del Santuario della Madonna di Dinnammare, sui colli di San Rizzo a Messina.

Il piccolo di nazionalità straniera, infatti, avrebbe urlato per un malore, facendo temere che il suo accompagnatore fosse caduto in un dirupo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, allertati da alcune persone, che hanno notato il bimbo, che hanno accertato che non ci sarebbe alcun disperso.

Sarebbe stato, invece, richiesto l’intervento il 118 per assistere il bambino.