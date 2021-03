Covid-19 – Ancora boom di guariti in Sicilia: ben 3.571 oggi. 576 i nuovi casi, 12 le vittime

Sono ancora incoraggianti i dati relativi all’emergenza Covid in Sicilia, con la Regione che si conferma in controtendenza rispetto al resto d’Italia.

È in calo il numero dei ricoverati, 780 oggi (3 in meno di ieri), i positivi al Coronavirus che necessitano di cure ospedaliere, di cui 123 quelli in terapia intensiva (2 più di ieri, con 6 ingressi del giorno).

Il numero dei nuovi casi giornalieri è in calo rispetto a ieri: 576 i nuovi casi nel bollettino di oggi nell’isola, registrati a fronte di 7.493 tamponi molecolari processati. 16 casi in meno, con 199 test in meno.

Dati che fanno aumentare lievemente il tasso di positività al 7,7%. Con i test rapidi l’incidenza scende al 2,6%, anche se la Regione Sicilia prosegue nella sua scelta di non inserire nel bollettino il numero dei positivi al test antigenico.

In lieve aumento, invece, le vittime del giorno in Sicilia, che oggi sono 12 (ieri erano state 10), mentre i guariti sono ben 3.571, che contribuiscono a far scendere di oltre tremila unità il numero degli attuali positivi nell’isola: ora sono 16.720.

Ancora in tripla cifra, per numero di nuovi casi giornalieri, le province di Palermo e Catania, dove si registrano rispettivamente 174 e 121 nuovi casi. Segue Agrigento con 88, Ragusa con 57, Caltanissetta con 52, Siracusa con 43, Messina con 26. Infine 15 casi a Trapani e nessun nuovo contagiato ad Enna.

In Italia: