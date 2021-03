Milazzo, approvato regolamento per utilizzo dei beni confiscati alla mafia

Ultimo consiglio comunale all’insegna dell’approvazione di mozioni e regolamenti a Milazzo. Il civico consesso, che si è riunito lo scorso giovedì, ha approvato il regolamento per la disciplina dell’utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata che permette di porre in essere quegli atti necessari alla destinazione dell’immobile di via Tremonti, confiscato alla mafia nel 2012 e consegnato dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata al Comune milazzese nel 2019.

Esitato con 15 voti favorevoli e 4 astenuti (Lorenzo Italiano, Giuseppe Crisafulli, Antonio Amato ed Antonio Foti) il regolamento per la rimozione dei veicoli in caso di urgenza o sicurezza pubblica, la rimozione coatta dei veicoli in sosta, il relativo deposito e la custodia proposto dall’assessore Beatrice De Gaetano, che ha fatto il punto sulla situazione del territorio rappresentando la necessità di affidare il servizio a terzi, sia per la complessità, così come per i costi che il Comune non avrebbe potuto sostenere. Sull’articolazione della regolamentazione, sotto il profilo tecnico, ha riferito Giuseppina Puleo, Comandante della Polizia Urbana.

Approvata, infine, la mozione della consigliera Maria Magliarditi con la quale si chiede alla giunta di adottare, nella giornata dell’otto marzo, la Carta dei valori per lo sport femminile, quale segnale contro la violenza sulle donne. “Lo sport rappresenta un veicolo di valori – ha commentato Magliarditi – per cui deve essere consentito l’accesso alle donne, e la carta dei valori proposta deve assicurarlo, non essendo nell’attuale situazione assicurato spesso tale accesso”.