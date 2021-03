Covid – Due giorni consecutivi senza vittime a Messina e provincia

Scendono a 28 i nuovi casi nel messinese. La provincia peloritana per il momento non sembra avvertire la cosiddetta terza ondata, ma la strada è ancora lunga.

Nella giornata di ieri l’ufficio straordinario per l’emergenza coronavirus di Messina, passato dal Commissario Maria Grazia Furnari ad Alberto Firenze non ha pubblicato il consueto bollettino con il dettaglio dei dati per la provincia.

Probabilmente il passaggio di consegne ha fatto saltare qualche meccanismo interno, ma nella settimana prossima la situazione dovrebbe risolversi.

Nessuno dei 12 decessi registrati ieri sul’Isola è avvenuto nella provincia peloritana, che conta da inizio pandemia, 59 morti durante la prima ondata e 340 durante la seconda.

Per quanto riguarda la nostra provincia Sant’Agata Militello diventa ufficialmente Covid Free. Ad annunciarlo è il sindaco Bruno Mancuso sui social network, dopo che nei mesi scorsi il comune ha sfiorato anche i cento casi positivi. “Guai a pensare che il peggio è passato”, avverte il primo cittadino

A Tortorici scendono da 21 a 19 i positivi al tampone molecolare, grazie a due guarigioni avvenute nella giornata di ieri.

Intanto nonostante la Sicilia sia in Zona Gialla, da lunedì scuole chiuse in 14 comuni tra cui Cesarò, San Teodoro, Fondachelli Fantina e Castell’Umberto, dove preoccupa ancora la possibile scoperta della variante. Il provvedimento, firmato da Musumeci, resterà in vigore fino a sabato 13 marzo, salvo ulteriori proroghe.