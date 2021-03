Una strada veloce collegherà Barcellona P.G. a Giardini Naxos: parte la progettazione

Dopo tanti anni di attesa, la realizzazione di una strada veloce di collegamento tra la costa del tirreno e quella ionica comincia ad apparire più vicina. L’arteria stradale, chiamata “intervalliva”, di fondamentale importanza per il collegamento fra i Comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Rodì Milici, Fondachelli Fantina, Francavilla di Sicilia e Giardini Naxos, ha avuto il via libera dal governo Musumeci, che ha dato mandato ai dipartimenti regionale delle Infrastrutture e della Programmazione per avviare le necessarie procedure di progettazione e finanziamento dell’opera, nell’ambito del Piano regionale per la ripresa e la resilienza.

L’infrastruttura rientra fra gli obiettivi di ammodernamento ed efficientamento delle principali reti viarie dell’Isola e sarà un asse stradale di grande utilità nella provincia messinese, che unirà lungo un tratto di 45 chilometri i due versanti che coprono anche due importanti Bacini turistici, quello tirrenico-Eolie e quello di Taormina.

«Si tratta – dice il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci – di un’opera di interesse strategico per decongestionare il traffico autostradale nell’area del Messinese. Ma anche per valorizzare l’intera valle e rendere più agevole il collegamento con le comunità attraversate dall’arteria».

«Attraverso il dipartimento regionale Tecnico – dice l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone – daremo costante impulso alla progettazione di questa strada: un’opera di valenza regionale da anni attesa da un’ampia fascia di popolazione».