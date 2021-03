Galati Mamertino, al via il progetto green “adotta un’aiuola”

Un progetto per favorire la tutela del verde pubblico attraverso la partecipazione diretta dei cittadini alla cura e al decoro del centro cittadino, in cambio di uno spazio per sponsorizzare la propria attività o il proprio punto vendita. E’ questo l‘obiettivo del progetto adottato dall’amministrazione galatese guidata dal sindaco Nino Baglio, che ha approvato con delibera di giunta 53 del 02 marzo scorso lo schema di regolamento per l’adozione del verde pubblico e la sponsorizzazione su spazi a verde attrezzato denominato “Adotta un’aiuola”, con il relativo schema di convenzione e quello di domanda.

L’esecutivo ha voluto così potenziare il sistema di gestione e manutenzione delle aree verdi, ritenendo fondamentale in questa prospettiva la partecipazione, l’attenzione e la corresponsabilizzazione dei cittadini, garantendo loro un ritorno i termini di immagine ed ottimizzando anche le risorse finanziarie del comune, che potrà in questo modo garatrela cura del verde cittadino a costo zero. I giardini, il verde di arredo, ma anche singole aiuole all’interno degli spazi a verde potranno ora essere oggetto di affidamento per la loro cura e manutenzione a soggetti terzi, associazioni, comitati, enti, cittadini singoli, sponsor che ne faranno richiesta e che dovranno impegnarsi a conservarne o migliorarne il decoro. Le aree affidate manterranno, comunque, le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

Agli adottandi, in cambio, sarà data l’opportunità di sponsorizzare la propria attività o il proprio punto vendita mediante “l’adozione” di rotatorie, spartitraffico, aiuole e fioriere che insistono sul territorio comunale, con la fornitura di 3 piante e fiori da piantumare e mantenere nei punti verdi, per migliorare quantità e qualità del verde e la manutenzione delle numerose piccole aree verdi presenti sull’intero territorio comunale galatese.

Il regolamento è stato depositato presso l’ufficio di segreteria lo scorso 5 marzo. I cittadini avranno 10 giorni di tempo da tale data per presentare proposte, modifiche o integrazioni al regolamento.