Covid – Casi ancora in calo in Sicilia: sono 519. 12 le vittime, ma oltre 2.300 guariti

Ancora buoni dati dal Bollettino del Ministero della Salute per la Regione Sicilia, in totale controtendenza con il resto d’Italia al momento.

In calo i numeri dei ricoverati negli ospedali siciliani: sono 4 in meno rispetto a ieri, i positivi al Coronavirus che necessitano di cure ospedaliere, 790. Sono però 120 quelli in terapia intensiva (2 più di ieri, con 6 ingressi del giorno).

Il numero dei nuovi casi giornalieri rimane pressoché stabile nell’isola: 519 i nuovi positivi, registrati a fronte di 7.216 tamponi molecolari. In calo di 41 unità, rispetto a ieri, il numero dei nuovi casi, con circa 300 test in meno.

Dati che fanno scendere il tasso di positività al 7,2%. Con i test rapidi l’incidenza scende al 2,2%, anche se la Regione Sicilia prosegue nella sua scelta di non inserire nel bollettino il numero dei positivi al test antigenico.

In lieve calo, invece, le vittime del giorno in Sicilia, che oggi sono 12 (ieri erano state 14), mentre i guariti sono ben 2.374, che contribuiscono a far scendere di cica 1.700 unità il numero degli attuali positivi nell’isola: ora sono 22.678.

Ancora in tripla cifra, per nuovi positivi giornalieri, le province di Palermo e Catania con 221 e 128 nuovi casi. In calo i casi a Messina, dove sono 28 i nuovi contagiati. Poi Agrigento 46, Ragusa 33, Siracusa 24, Caltanissetta 14, Enna 14, Trapani 11,

