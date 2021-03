Covid-19 – Costante il numero dei nuovi casi nel messinese. Ieri giornata senza vittime

Sono 51 i nuovi casi di contagio da coronavirus nella provincia di Messina, secondo l’ultimo aggiornamento del Ministero della Salute. Nella giornata di ieri l’ufficio straordinario per l’emergenza coronavirus di Messina non ha pubblicato il consueto bollettino con il dettaglio dei dati per la provincia.

Nessuno dei 14 decessi registrati ieri sull’Isola è avvenuto nella provincia peloritana, che conta da inizio pandemia, 59 morti durante la prima ondata e 340 durante la seconda.

A Milazzo sono 4 i guariti e 2 i nuovi casi di positività, con gli attuali positivi che scendono a 50. Ieri l’Amministrazione comunale guidata da Pippo Midili ha consegnato all’Asp i locali per avviare le vaccinazioni del personale delle forze dell’ordine e della scuola per 2 mesi. Si tratta di due stanze situate nell’edificio attiguo alla scuola ex Omni, ristrutturate e messe a norma per consentire all’Azienda sanitaria di dare attuazione al programma vaccinale. Fugato ogni dubbio riguardo l’opportunità dell’utilizzo dei locali stessi, che si trovano accanto alla scuola materna, accertando che il polo vaccinale è separato dall’edificio scolastico. L’avvio delle vaccinazioni è stato fissato lunedì prossimo.

Buone notizie da Barcellona PG, che ieri aveva registrato un incremento di 20 casi. Questa mattina il sindaco, Punuccio Calbrò, ha comunicato che gli attuali positivi scendono di 15 unità, portando il numero complessivo da 156 a 141. A Spadafora sono 12 gli attuali positivi e 4 a Furnari.

Anche a Capo d’Orlando si registra un ulteriore calo degli attuali positivi che passano da 17 a 14, 13 sono i contatti stretti di positivi in quarantena. Nuovo incremento di contagi a Mistretta, dove si contano 4 nuovi casi di covid 19. Tra questi per uno è stato necessario ricorrere alle cure ospedaliere. Nell’amastratino sono dunque 5, gli attuali positivi in tutto, con 2 persone ricoverate in ospedale.