S. Agata Militello, al via la petizione contro il Project Financing del cimitero

I componenti del movimento Officina Democratica hanno costituito il “Comitato di mobilitazione permanente contro la privatizzazione del cimitero” che dai prossimi giorni, nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, si occuperà di raccogliere le firme dei Santagatesi a sostegno della Petizione Popolare contro il Project Financing, chiedendo che venga sospeso il procedimento, avviato un percorso di reale confronto con cittadini e comunità e quindi assunta la decisione definitiva di abbandonarlo. La raccolta firme partirà da sabato 6 e domenica 7 marzo prossimi sul lungomare santagatese.

“Sant’Agata ha bisogno di voltare pagina e gettarsi alle spalle per sempre un ventennio di personalismi esasperati e di sterili contrapposizioni. C’è bisogno di un’idea di futuro, di recuperare una visione prospettica. C’è bisogno della passione e della partecipazione di tutti coloro che la amano e la conoscono. Bisogna tornare a immaginare l’impegno politico non come luogo di potere, ma come strumento di proposta.” scrivono in una nota i componenti di Odem.

“Odem è stata e sarà presente nel dibattito cittadino e lavorerà nei prossimi mesi affinché non si perda la speranza di una società più equa e giusta. Affinché, giorno dopo giorno, le ferite vecchie e nuove del nostro tessuto sociale vengano sanate e si costruisca un miglioramento vero della vita della nostra comunità.” concludono.