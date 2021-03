Raccolta firme del circolo PD “Pio La Torre” di Sant’Agata Militello contro la privatizzazione del cimitero

A seguito di quanto accaduto nell’ultimo Consiglio Comunale di Sant’Agata Militello (bocciatura della mozione – presentata dalla minoranza – sulla cancellazione dal piano triennale delle opere pubbliche del progetto di privatizzazione del cimitero, con 5 voti favorevoli, 5 contrari, una astenuta), il circolo PD Pio La Torre sta predisponendo tutti gli atti necessari per lanciare una petizione con raccolta firme dei cittadini santagatesi contro la sciagurata proposta di privatizzare il Cimitero.

“Riappropriamoci – scrivono dal Circolo – del nostro diritto di “morire in pace” a Sant’Agata e di non dovere trasferirci in qualche paese vicino visti i costi esorbitanti che dovremmo sopportare in un momento, fra l’altro, di gravissima crisi economica.

Nello sciagurato caso che questo possa avvenire si prevedono aumenti considerevoli dei costi del loculo, manodopera esclusivamente e qualsiasi attività all’interno del civico cimitero a cura del gestore per qualsiasi tipo di lavoro, 24 anni di contratto, esproprio ad un’abitazione privata dove vive una famiglia locale, rivalutazione dei costi ogni 5 anni, praticamente un monopolio assoluto del gestore in tutte le operazioni inerenti il Cimitero.

Pertanto abbiamo deciso di farci portavoce della cittadinanza lanciando una raccolta firme contro la privatizzazione, visto che l’amministrazione non fa nessun un passo indietro.

Dalla prossima settimana inizieremo a raccogliere le firme nei tempi, nei modi e negli spazi che comunicheremo successivamente.”