Discarica abusiva sulla SP145 Brolo-Ficarra, segnalazione del Consigliere Scaffidi

Nella giornata di ieri il consigliere comunale di Brolo Gaetano Scaffidi ha inviato una nota urgente al Sindaco della città Metropolitana De Luca, al Sindaco di Brolo e al Sindaco di Ficarra per segnalare la presenza di una grossa discarica a cielo aperto, di rifiuti provenienti in gran parte da abitazioni domestiche.

La mini-discarica si trova ai margini della SP145 Brolo-Ficarra all’altezza del km 2.600 in territorio del Comune di Brolo al confine con il Comune di Ficarra.

“Vista la gravità della situazione ho chiesto – dice Scaffidi – agli amministratori in indirizzo, di provvedere nel più breve tempo possibile, ognuno per la propria competenza, alla bonifica immediata del luogo in questione ed alla ricerca ed individuazione dei soggetti autori di tale scempio, al fine di sanzionarli e segnalarli all’autorità giudiziaria.”