Covid-19 – Nel Messinese calo di nuovi casi e ricoverati. 17 gli attuali positivi a Capo d’Orlando

La provincia di Messina ieri ha registrato 27 nuovi casi di covid-19. Soltanto uno nella Città dello Stretto, dove gli attuali postivi sono 1.445, mentre gli altri 26 sono negli altri comuni della provincia.

Delle 14 vittime contate ieri in Sicilia, 2 sono a Messina: un 83enne al Policlinico e una 86enne al Piemonte. Le vittime nella provincia peloritana da inizio pandemia sono ora 396. Il dato dei ricoveri vede un leggero decremento con 169 posti disponibili, contro i 155 del giorno precedente. Restano invece, 17 le persone ricoverate in terapia intensiva. In provincia di contano anche 9 persone guarite.

Passa da 55 a 52 il numero degli attuali positivi a Milazzo, dove a fronte di un nuovo caso di positività si contano 4 guarigioni.

Scende a 136 il numero degli attuali positivi al Covid-19 a Barcellona PG. – nell’ultimo aggiornamento erano 138. Il sindaco della città del Longano, Pinuccio Calabrò ha annunciato sono tornati a casa i tre cittadini barcellonesi che risultavano ancora ricoverati e che, pertanto, al momento, non ci sono ricoverati di Barcellona nel Covid Hospital, dove sono soltanto 5 i degenti. Scende di una unità il numero delle persone ancora affette da coronavirus nel comune di Tortorici, che conta 23 attuali positivi e 8 contatti stretti ancora in quarantena, mentre è di 2 il numero dei positivi accertati a S. Stefano di Camastra. Tre i cittadini stefanesi in isolamento/quarantena.

Buone notizie anche per Capo d’Orlando. Questa sera il sindaco, Franco Ingrillì, ha comunicato che gli attuali positivi sono scesi da 21 a 17, mentre sono 13 le persone in quarantena come contatti stretti (-3 dall’ultimo aggiornamento).

Intanto si è conclusa in tarda mattinata di oggi, la conferenza stampa a Palazzo Geraci, sede dell’ASP di Messina per il cambio di guardia all’Ufficio commissariale Emergenza covid. Maria Grazia Furnari, nominata dirigente del Servizio 4 Programmazione Ospedaliera dell’Assessorato regionale alla Salute, ha salutato la stampa e accolto il nuovo commissario Alberto Firenze insieme con il direttore generale facente funzioni Bernardo Alagna. Firenze, 50anni, di Castelvetrano, nel trapanese, è medico chirurgo, specialista in igiene e medicina preventiva e professore ordinario del Policlinico di Palermo. Durante la pandemia è stato commissario ad acta negli ospedali Sciacca e Ribera. A lui passa il testimone per guidare il sistema sanitario provinciale fuori dalla pandemia.