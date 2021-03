Covid-19 – 539 i contagi del giorno in Sicilia, in calo rispetto a ieri, ma con più tamponi

Si continuano a svuotare i reparti Covid degli ospedali siciliani: sono ben 36 in meno, rispetto a ieri, i positivi al Coronavirus che necessitano di cure ospedaliere, 813, di cui 117 in terapia intensiva (6 meno di ieri, con 2 ingressi del giorno).

Il numero dei nuovi casi giornalieri rimane pressoché stabile nell’isola: 539 i nuovi positivi, registrati a fronte di 8.218 tamponi molecolari. In calo di 33 unità, rispetto a ieri, il numero dei nuovi casi, ma con 300 test in più.

Dati che fanno abbassare il tasso di positività al 6,5%. Con i test rapidi l’incidenza scende al 2,1%, anche se la Regione Sicilia prosegue nella sua scelta di non inserire nel bollettino il numero dei positivi al test antigenico.

In lieve aumento, invece, le vittime del giorno in Sicilia, che oggi sono 17 (ieri erano state 14), mentre i guariti sono ben 1.122, che contribuiscono a far scendere di 600 unità il numero degli attuali positivi nell’isola: ora sono 25.129.

Ancora in tripla cifra, per nuovi positivi giornalieri, le province di Palermo e Catania, rispettivamente con 190 e 150 casi. Poi 47 casi a Siracusa, 44 ad Agrigento, 36 a Messina, 28 a Ragusa, 22 a Caltanissetta, 12 a Trapani e 10 ad Enna.

