Interventi di messa in sicurezza sulle Strade Provinciali nei territori di Piraino e Sant’Angelo di Brolo

Sono stati consegnati alla Ditta Duino Alberto Giuseppe i lavori per il consolidamento del piano viabile e messa in sicurezza delle SS. PP. 138, 140 e 140bis nel territorio dei Comuni di Piraino e S. Angelo di Brolo.

L’importo netto contrattuale ammonta a 569.850,09 euro di cui 530.768,14 euro per lavori al netto del ribasso d’asta del 36,6247% e 39.081,95 euro per oneri della sicurezza, oltre IVA 22%.

Gli interventi sono inseriti tra le opere finanziate con il Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Messina e sono finalizzati al miglioramento della percorribilità delle suddette arterie stradali.

In particolare i lavori prevedono la posa di copertina su parapetto esistente, la costruzione di un nuovo parapetto in cemento armato ed il rialzo di parapetto esistente, la posa e la sistemazione della barriera di sicurezza, la stilatura di un tratto del muro in pietrame, la bonifica del piano viabile per radici affioranti, la pulitura ed il contenimento della scarpata mediante posa in opera di rete metallica, la fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, la segnaletica verticale, la pulitura delle cunette laterali e la potatura degli alberi.

IL Responsabile Unico del Procedimento è il geol. Biagio Privitera, il Direttore dei Lavori è l’ing. Antonino Sciutteri, i Direttori Operativi sono i geometri Roberto Coppola e Michele Quarto, l’Ispettore di Cantiere è il geom. Ferdinando Pullella.